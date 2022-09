Barra Mansa e Tigres do Brasil empatam pelo Estadual (Série B2)

Na tarde deste domingo (25/9), o Barra Mansa Futebol Clube entrou em campo pela quarta rodada do Campeonato Carioca (Série B2) e, atuando no Estádio Leão do Sul, empatou em 0 a 0 com o Tigres do Brasil. Com o resultado, o time barra-mansense chegou aos 4 pontos e, provisoriamente, situa-se na oitava colocação na competição.

A partida começou com a Barra Mansa mais empenhado em atacar. Aos 2 minutos, Carlão cruzou pela direita e o goleiro Ewerson teve dificuldade em espalmar para escanteio. Aos 20, Ruan bateu escanteio, a bola sobrou na entrada da área para Luan Martins, que bateu de primeira para defesa tranquila do goleiro do Tigres. Aos 34, a equipe da baixada fluminense chegou bem com Christian, que chutou de longe para boa defesa do goleiro Sidney. Aos 44, Ruan cobrou escanteio e o zagueiro Ina cabeceou levando perigo para o arqueiro do Tigres do Brasil.

No segundo tempo, o Tigres do Brasil começou melhor. Aos 4 minutos, após contra-ataque, Ramon cruzou fechado e Sidney se esticou todo para afastar o perigo. Aos 6, Christian disparou uma bomba de perna direita e, novamente, obrigou o goleiro Sidney a espalmar a bola para longe. Aos 17, o Barra Mansa chegou bem, após Xerém tabelar com Cipriano e tocar para Luan Martins bater em cima do goleiro Ewerson, que bloqueou a bola para escanteio. No minuto seguinte, Ruan cruzou e Jhonatan Salvino cabeceou firme, mas o goleiro do Tigres fez boa defesa. Aos 21, a Fera da Baixada quase abriu o marcador, quando Borghetti recuou mal e o atacante Ramon ficou cara a cara com o goleiro Sidney, que conseguiu salvar o Leão do Sul. Aos 24, Xerém cruzou e Ruan cabeceou, mas a bola foi para fora. Aos 39, Cipriano avançou sozinho pelo meio e chutou de longe para defesa tranquila do goleiro Ewerson. Placar final: 0 a 0.

O Barra Mansa terá quatro dias para se preparar para a partida da quinta rodada diante da equipe do Campos, na quinta-feira (29/9), às 15h, no Estádio Antônio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira.

Barra Mansa 0x0 Tigres do Brasil

Campeonato Carioca (Série B2) | Estádio Leão do Sul, Barra Mansa | Árbitro: Marcus Vinicius Fernandes Araújo | Barra Mansa: Sidney; Carlão (MT), Jhonatan Salvino, Ina e Xerém; Paulo Victor, Borghetti (Yuri) e Ruan; Jonathan Bryan (Charopinho), Cipriano e Luan Martins (Ramon). Téc. Luiz Fernando Irala. | Tigres do Brasil: Ewerson; Tássio, Rafael Martins, Ueslei e Arthur Lopes; Dudu, Wellington Senegal e Gabriel Souza; Christian Ramon e Wesley Pratti (Jackson). Téc. Thiago Eduardo.

Confira os resultados da quarta rodada (Série B2):

25/9/2022 (domingo)

Carapebus 2×1 Campos

Rio de Janeiro 1×0 Goytacaz

Belford Roxo 1×0 Mageense

Barra Mansa 0x0 Tigres do Brasil

26/9/2022 (2ª feira)

Barra da Tijuca x Búzios

Ceres x Bonsucesso

Classificação (atualizada):

1º. Rio de Janeiro: 12 pontos (saldo 6);

2º. Barra da Tijuca: 7 pontos (saldo 6);

3º. Belford Roxo: 7 (saldo 1);

4º. Goytacaz: 6 pontos (saldo 2);

4º. Búzios: 6 (saldo 2);

6º. Carapebus: 6 (saldo 0);

7º. Campos: 4 (saldo 0);

8º. Barra Mansa: 4 (saldo -6);

9º. Bonsucesso: 3 (saldo -2);

10º. Mageense: 1 (saldo -3);

11º. Tigres do Brasil: 1 (saldo -6);

12º. Ceres: 0 (saldo -6).

Por Diogo de Oliveira Paula