Loja Frilat é assaltada no bairro Laranjal

Quatro homens assaltaram no final da tarde de sábado, dia 24, a loja Frilat, localizada na Rua Assembleia de Deus, no bairro Laranjal, em Volta Redonda.

Segundo informações, dois bandidos estavam armados e estariam em um veículo Chevrolet Corsa. Eles levaram cerca de R$ 500 do caixa, produtos e um iPhone do estabelecimento, além do celular e a carteira com habilitação, cartões bancários e documentos da motocicleta de um funcionário, que foi jogado ao chão e ameaçado com uma pistola por um dos criminosos.

A placa do veículo teria sido anotada e passada à Polícia Civil. Câmeras de segurança também estão sendo requisitadas para tentar chegar até os bandidos. Policiais militares foram acionados e fizeram buscas, mas não encontraram o veículo nem os suspeitos.