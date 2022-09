Policiais militares apreenderam no sábado 1.340 pinos de cocaína, 244 tiras de maconha e 2.805 pedras de crack, no Morro da Pedreira, no bairro Vila Isabel, em Três Rios.

Uma denúncia anônima levou os agentes até os suspeitos. Segundo os policiais, a apreensão renderia cerca de R$ 74,5 mil aos traficantes. Os suspeitos fugiram com a aproximação da viatura policial.

As drogas foram levadas para a delegacia de Três Rios. Foto: Polícia Militar