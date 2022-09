Atrações de dança, música, batalha de Mc’s e exposição estarão disponíveis no local desde o começo da tarde

Está chegando a 53ª edição da Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Resende e a festa está recheada de atrações para todos os públicos. O “Espaço Cultural Casa da Águas”, uma parceria da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda com a concessionária Água das Agulhas Negras, traz uma programação especial com música e exposição de arte.

A programação começa já nesta quinta-feira, dia 29, com Anne Nogueira, Claudia Martins e Mariana pelo projeto “Elas Cantam – Mulheres Compositoras”, às 15h. Depois, às 16h, tem Fábio Monteiro, Beto Olliveira e Chuck Bonnes no projeto “Eles cantam – Rock Nacional”. Na sequência, às 17h, tem apresentação de dança do Projeto Polo de Extensão da UERJ. Fechando o dia, às 18h, tem o Coral ArtEmoção se apresentando.

O Espaço Cultural Casa das Águas retoma a programação musical no dia 8 de outubro, com Claudia Ramos, Coral “Vozes do Sagrado”, Centro Musical “Acorde Z, Escola das Artes Casa da Cultura Macedo Miranda, uma tenda autoral, Banda Catadores de Sol e o grupo de choro “Nós nas Cordas”.

Já no dia 9, tem batalha de rimas com Bboys e Mc’s e o grupo de dança Essência Dance.

Durante todos os dias da festa, a exposição “Imagens do Passado” estará disponível na tenda do Espaço Cultural Casa da Águas. A exposição é composta por 10 banners com fotos antigas da cidade e textos que, junto, permitem uma viagem no tempo sobre a história da cidade.

– Preparamos uma mistura de ritmos, com muita música e dança de estilos diferentes, além de uma exposição que ficará disponível todos os dias. Traremos artistas da cidade em projetos originais e com muito talento a apresentar ao público presente. A Exapicor é uma festa muito musical, famosa pela pluralidade e adaptamos isso ao projeto. Temos certeza de que quem estiver passando pela tenda não vai resistir e vai parar no local para conferir e curtir nossa programação – comentou o presidente da FCCMM, Thiago Zaidan.

A FCCMM também vai levar alunos de duas escolas públicas para participarem de atividades e se integrarem no espaço cultural. No dia 6 será a vez da Escola Algodão Doce e no dia 7, Escola Sagrado Coração. Nesses dias serão promovidos dinâmicas, palestras e show para as crianças.

Programação:

Quinta-feira, 29 de setembro

15h – Elas cantam “Mulheres Compositoras” com: Anne Nogueira, Claudia Martins e Mariana.

16h – Eles cantam “Rock Nacional” com: Fabio Monteiro, Beto Olliveira e Chuck Bonnes.

17h – Projeto Polo de Extensão UERJ de dança.

18h – Coral ArtEmoção

Sábado, 8 de outubro

14h – Espaço Musical Claudia Ramos

15h – Coral Vozes do Sagrado

15h30 – Centro Musical Acorde Z

16h20 – Escola das Artes Casa da Cultura Macedo Miranda

17h20 – Tenda Autoral com: Laura Carvalho, Yasmin Silveira, Thiago Zaidan e Gabriel Lopes.

18h10 – Banda Catadores de Sol

19h – Grupo de choro “Nós Nas Cordas“

Domingo, 9 de outubro

14h – Batalha da Grota – Batalha de rimas com B-boys e MC ́s da região.