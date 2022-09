Unidade já fez mais de 30 cirurgias deste tipo nos últimos quatro meses

O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, realizou mais duas artroplastias totais de joelho nesse final de semana. Desde que retornaram as cirurgias eletivas na unidade, em maio de 2022, já foram feitas 22 cirurgias de joelho e dez de quadril. Os próximos procedimentos ocorrerão sempre aos finais de semana e a expectativa é que até o final do ano sejam realizadas 50 operações de joelho e 15 de quadril, todas com recursos próprios do município.

O diretor-geral do Hospital São João Batista e prefeito em exercício, Sebastião Faria, explicou que foi montada uma equipe especializada, liderada pelo ortopedista Flávio Reis, que também é diretor-médico do HSJB, e o procedimento é realizado fora do horário comum cirúrgico, para não atrapalhar o ritmo das outras cirurgias da unidade hospitalar.

“Quando reassumimos o hospital, as artroplastias estavam paralisadas há cinco anos, com os pacientes precisando encarar enormes filas para operarem fora de Volta Redonda. Conseguimos retomar estas cirurgias aqui no município, garantindo uma melhor qualidade de vida para os volta-redondenses” destacou Faria.

Na gestão anterior, desde 2017, os pacientes eram encaminhados para o Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia) e para o Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Dona Lindu, em Paraíba do Sul. Foto: Divulgação Hospital São João Batista