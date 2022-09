‘Minicirco Itinerante’ encanta a criançada em Barra Mansa

Apresentação aconteceu neste domingo e contou com malabaristas, mágicos, engolidores de fogo, pernas-de-pau, domador de leões e ‘o homem mais feio do mundo’

A magia do circo passou por Barra Mansa neste domingo, 24. A Fundação Cultura Barra (FCBM) teve a honra de promover ao respeitável público o Minicirco Itinerante. A trupe realizou um show gratuito para toda a família no Corredor Cultural, localizado ao lado do Palácio Barão de Guapy, no Centro.

A bordo de uma Kombi que se transforma em picadeiro, mágicos, malabaristas, engolidores de fogo, pernas-de-pau, domador de leões e “o homem mais feio do mundo”, atraíram dezenas de pessoas para assistir o espetáculo.

O ator, palhaço e diretor artístico, Maksin Oliveira, explicou como se inspiraram no formato de apresentação. “A Kombi é cenário, frete, artista… é a nossa ‘carroça do Século XXI’ que permite um espetáculo permeado de humor, surpresas e lirismo”, disse.

A estudante Lívia Souza, foi uma das espectadoras. Muito fã de palhaços, ficou bastante animada com o show. “Eu adorei, sempre amei o espírito circense e ter isso, de forma gratuita, foi muito legal”.

O presidente da FCBM, Marcelo Bravo, comentou o quão importante é a participação da população na realização de projetos como este. “Eu fico emocionado de ver o quanto a população de Barra Mansa abraça nossos projetos e fazem deles um grande sucesso. Desta vez, foi a vez do circo mambembe, com profissionais capacitados, que se revezam nas funções e participam de vários números e, com a força do grupo e do público em harmonia, fizeram um grande show acontecer”, disse.

Quem também esteve presente no Corredor Cultural foi o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, que adorou o espetáculo. “É muito bom ver a Cultura da região viva e pulsante nessa retomada. Gosto de acompanhar de perto todas as manifestações que acontecem nas ruas”, disse Anderson.

Minicirco Itinerante

Com 11 anos de existência, vários quilômetros rodados e incontáveis sorrisos, o espetáculo circula pelo estado do Rio de Janeiro com o Incentivo do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Retomada Cultural RJ2. Fotos: Paulo Dimas