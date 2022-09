Dois policiais levaram um susto, no início da noite desta segunda-feira (26), quando voltavam para Barra Mansa, depois de levaram um preso ao complexo penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. Eles passavam pelo km 269 da pista, sentido São Paulo, entre os bairros Boa Sorte e Monte Cristo, quando uma grade de ferro instalada sobre a mureta que separa as pistas se soltou e atingiu frontalmente a viatura.

O policial que conduzia o veículo conseguiu manter o controle e parar, mas, segundo o delegado titular de Barra Mansa, ele e o colega sofreram escoriações. O carro ficou com avarias no para-choques e no vidro dianteiro.

Depois do ocorrido, os agentes seguiram até a base da concessionária, em Volta Redonda, alertando sobre o risco de outro acidente ocorrer, já que um pedaço de barra de ferro que sustentava a tela foi parar na pista. Na base, eles foram informados que a ocorrência teria que ser comunicada pelo site da concessionária, pois o expediente administrativo havia se encerrado às 18 horas.

O delegado titular de Barra Mansa, Michel Floroschk, informou que foi feito um registro de lesão corporal culposa, por falta de manutenção. “Soltou o braço do guard-rail, por negligência na manutenção”, afirmou, ressaltado que a força do ar é forte nestas estruturas, devido ao movimento nas pistas, principalmente de caminhões.

Procurada, a concessionária da Dutra não se manifestou até o momento desta publicação. (Fotos: Polícia Civil)

Foco Regional/Fernando Pedrosa