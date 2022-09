Suspeitos são presos tentando levar drogas do Rio para Resende

Dois homens e uma mulher, suspeitos de tentarem transportar drogas do Rio para Resende, foram presos na Via Dutra nesta terça-feira (27). O trio estava em dois carros – um Fiat Argos e um Citroen Cactus – e os veículos foram abordados no fim da Serra das Araras, em Piraí, e no pedágio de Seropédica, durante uma ação conjunta de policiais civis da 89ª DP (Resende), coordenados pelo delegado Ronaldo Aparecido, e da Polícia Rodoviária Federal.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos são integrantes de uma facção criminosa e haviam ido à capital para buscar drogas para o Sul Fluminense. Dentro do Citroen Cactus estavam um homem e uma mulher, enquanto no Argos estava apenas um homem, companheiro da mulher que estava no outro veículo e tio do motorista do Cactus.

De acordo com a Polícia Civil, no Argus foi encontrada uma grande quantidade de maconha, etiquetada para a venda, além de 27 mil tubos vazios, que seria utilizado para colocar cocaína. Os suspeitos receberam voz de prisão e foram levados para a delegacia. (Foto: Polícia Civil)