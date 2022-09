Funcionário dos Correios procurou Ciosp após identificar equipamento da Semop próximo ao local onde foi o ocorrido

Câmeras de monitoramento da Prefeitura de Volta Redonda, instaladas na Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, no bairro Aterrado, ajudaram um morador a recuperar o celular que havia perdido. O caso aconteceu na semana passada, quando o funcionário dos Correios, Luiz Cláudio Freitas de Abreu, perdeu o aparelho e procurou o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). As câmeras do Ciosp flagraram o momento em que o aparelho cai do bolso de Luiz Cláudio, próximo a um posto de combustível, e é encontrado por uma mulher.

“Eu já tinha tentado de tudo para recuperar o meu celular. Rastreando-o, meus amigos me auxiliando, mas depois perdeu o sinal. Observei que ali onde perdi, próximo, havia uma câmera do Ciosp. Fiz o boletim de ocorrência na delegacia e logo busquei as imagens. Fui muito bem atendido. Como eu tinha mais ou menos o horário em que havia perdido, eles buscaram e viram o momento que o celular caiu do meu bolso e que uma mulher achou. Com base em suas características físicas, nós falamos com essa pessoa que tínhamos as imagens de monitoramento e ali ela me devolveu”, disse Luiz Cláudio, que ressaltou a importância do investimento em segurança pública.

“Acho muito importante este investimento que a prefeitura faz, com todo este sistema. Pude ver que as imagens são muito boas e foi desta forma que eu pude recuperar o meu celular. Sou grato a toda equipe do Ciosp e Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública)”, agradeceu.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, frisou que este é apenas mais um exemplo do benefício do sistema de monitoramento nas ruas para o cidadão de Volta Redonda.

“Se, infelizmente, alguém tiver um problema envolvendo segurança pública, procure saber se existe no local uma câmera instalada, que tem a identidade visual do projeto Cidade Monitorada, e vá até ao Ciosp para que as imagens sejam analisadas e poder ter a chance de resolver o problema”, orientou. Foto: Reprodução/Câmeras Ciosp

CELULAR PERDIDO VOLTA REDONDA (CLIQUE PARA VER O VÍDEO)