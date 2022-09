Condutor do veículo fugiu com um fuzil

Um jovem, de 20 anos, que não teve o nome divulgado, morreu numa colisão entre um veículo Nissan Kicks e um ônibus da Viação São Miguel, na Rua Padre José Sandrup, na Vila Julieta, em Resende.

Testemunhas disseram aos agentes que o condutor do veículo portava um fuzil e fugiu do local. O jovem que morreu estava na carona do veículo.

Dentro do carro os policiais encontraram uma pistola, munições, três carregadores, mochila e colete. Ainda não se sabe se o carro em que a dupla estava, emplacado em São Paulo, é roubado. Fotos: Polícia Militar