Um lobo-guará foi filmado andando por uma rua do bairro Monte Castelo, em Volta Redonda, no último fim de semana. As imagens, feitas por um morador do bairro, foram compartilhadas em redes sociais.

O registro (veja o vídeo no final da matéria) foi feito por um morador do bairro. Segundo o g1, Fabiano Junio da Silva Santos gravou as imagens depois de ser alertado por sua mulher, Dayana. O lobo-guará parecia estar em busca de comida.

O diretor do Zoológico Municipal de Volta Redonda, Jadiel Teixeira, recebeu o vídeo, com a informação de que o animal teria sido filmado na segunda-feira (26). “Cheguei a ir ao bairro, mas lá me disseram que, na verdade, o vídeo foi feito na noite de sábado (24)”, disse Jadiel.

A recomendação dos biólogos em casos assim é que as pessoas não tentem se aproximar do animal, devendo acionar o corpo de bombeiros.