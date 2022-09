Morreu nesta terça-feira, dia 17, Antônio de Almeida Neto, participante institucional e conselheiro curador da Foa e UniFoa (Fundação Oswaldo Aranha).

Nota da FOA e UniFOA

Em nota de pesar, FOA e UniFOA lamentam falecimento de Antônio de Almeida Neto, participante institucional e conselheiro curador. A Fundação Oswaldo Aranha e o Centro Universitário de Volta Redonda lamentam o falecimento de Antônio de Almeida Neto, participante institucional e conselheiro curador, ocorrido nesta terça-feira, dia 27.

Ele era filho de Porfírio José de Almeida, empresário falecido em 2017, homenageado pela instituição, que eternizou sua memória concedendo o nome do mesmo ao campus localizado no bairro Aterrado.

A instituição decretou luto oficial de cinco dias, considerando “a certeza de que o seu profissionalismo, competência, dedicação e carinho, estarão sempre presentes na memória de todo corpo social da FOA/UniFOA”, como pode ser conferido na Portaria Nº. 058/22.

No documento, foi destacado também que “durante o exercício dos seus mandatos como conselheiro curador, com a sua expertise no ramo empresarial, contribuiu de forma significativa para o crescimento da Instituição de Ensino, apoiando irrestritamente os projetos de desenvolvimento apresentados pelo Conselho Diretor”.

O presidente da FOA, Eduardo Prado, declarou que ficou “muito consternado pela perda de um grande amigo”. O presidente e demais membros da instituição, bem como professores e funcionários, se solidarizam com os familiares e amigos de Antônio de Almeida Neto neste momento de dor.