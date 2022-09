Itinerário da linha São Carlos-Belvedere inclui ainda Conforto, Vila Santa Cecília, Amaral Peixoto, Hospital São João Batista e Rodovia dos Metalúrgicos

A Prefeitura de Volta Redonda vai incluir uma nova linha no transporte público municipal a partir desta quinta-feira, dia 29, ligando os bairros São Carlos e Belvedere. O itinerário saindo do bairro São Carlos até chegar no Belvedere inclui: Conforto, Vila Santa Cecília, Avenida Amaral Peixoto, Hospital São João Batista e Rodovia dos Metalúrgicos (Via Park Sul). A linha vai operar todos os dias da semana, incluindo feriados (veja quadro de horários abaixo). Em breve, a prefeitura espera anunciar acréscimos de viagens em horários de linhas já existentes, para atender melhor a população.

Além da criação da nova linha, que beneficia duas localidades que estavam desassistidas, a Prefeitura de Volta Redonda vai, na próxima semana, anunciar novos horários em 13 linhas, que circulam entre os bairros da cidade. As linhas e os horários foram pensados de acordo com as maiores necessidades detectadas a partir dos próprios usuários. Serão atendidos trabalhadores e estudantes dos horários noturnos, bem como pessoas que precisam se deslocar aos domingos e feriados.

Volta Redonda segue tendência nacional

A ação da prefeitura tem peso ainda maior quando a análise se torna mais ampla, acompanhando o cenário do transporte nos planos regional, estadual e nacional. O subsídio às passagens já é uma realidade em 264 municípios de todo o país, sendo que é medida adotada em algumas das cidades com os maiores índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do país, como Caxias do Sul (RS), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro e outras. Com isso, assim como vai ocorrer em Volta Redonda, mais viagens são disponibilizadas para a população e o preço da passagem não sobe.

“Quem está no ponto de ônibus tem pressa e não pode mais esperar. Transporte é essencial e entendemos que as pessoas que mais precisam merecem nossa atenção”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Esta foi uma solução adotada para garantir melhorias no curto prazo, sem que houvesse contestação das empresas na Justiça em busca de aumento da tarifa. Entre especialistas no setor, com a alta no preço do diesel e a queda no número de passageiros percebida desde a pandemia, é quase certo que as empresas entrem na Justiça e consigam um realinhamento para mais no preço da tarifa. Além disso, a reorganização e a licitação das linhas estão em pauta nos debates que se seguem à decretação de falência da Viação Sul Fluminense. No entanto, a Prefeitura de Volta Redonda alerta: este é sempre um processo delicado.

Não há notícia de uma licitação de transporte público que tenha ocorrido de maneira rápida em todo o país. Para ficar em exemplos mais próximos, uma cidade vizinha tenta há três anos fazer a licitação de suas linhas, com seguidos recursos adiando o certame, independente da vontade do governo local.

“Não vamos ficar de braços cruzados. Já começamos a agir e esperamos poder mudar em breve este panorama, ainda que não seja uma situação fácil. A crise é nacional”, disse Neto.

Confira o itinerário rua a rua da linha 110 – São Carlos x Belvedere

Saída do São Carlos, no terminal da Rua Faria de Brito:

Itinerário: Rua 212; Rua Duzentos e Quarenta e Cinco; Avenida Nossa Senhora da Conceição; Rua 4-B; Rua 16; Rua Quarenta e Três; Rua 160; Rua Cento e Sessenta e Um B; Avenida Dr. Nelson Gonçalves; Rua Gustavo Lira; Rodovia dos Metalúrgicos; Avenida 1; Avenida Cristóvão Moreira da Silva (retorno próximo à praça Walter Santoro); Avenida Cristóvão Moreira da Silva; Rua Lourival Nogueira; Rua Álimo Antônio Francisco; Avenida Gercio Bernardo Nunes.

Retorno do Belvedere, no terminal da Avenida Gercio Bernardo Nunes:

Itinerário: Rua Álimo Antônio Francisco; Rua Lourival Nogueira; Avenida Cristóvão Moreira da Silva (retorno próximo à praça Walter Santoro); Avenida Cristóvão Moreira da Silva; Rua Lourival Nogueira; Rua Romeu da Costa Vieira; Avenida Rodovia dos Metalúrgicos; Rua São José de Calazans; Avenida Amaral Peixoto; Avenida dos Trabalhadores; Rua Doze; Rua 4-A; Avenida Nossa Senhora da Conceição; Rua Duzentos e Quarenta e Cinco; Rua 212; Rua Faria de Brito.