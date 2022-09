Agentes do Segurança Presente (Barra do Piraí) apreenderam, na manhã desta segunda-feira (26/09), 136 pacotes de pó branco e 17 embalagens de maconha na Travessa do Assumpção no Centro de Barra do Piraí. município

Os policiais receberam uma denúncia sobre tráficos de drogas nas proximidades e, ao chegarem ao local, foi encontrado um buraco na mureta de contenção, nas margens do Rio Paraíba do Sul, com uma sacola contendo o material. A droga apreendida foi encaminhada para a 88ª Delegacia de Polícia.