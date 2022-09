Vítima de ataque de cão pitbull morre no Hospital de Emergência

Morreu na manhã de segunda-feira, dia 26, o idoso, de 68 anos, que foi atacado por um cão da raça pitbull, em Itatiaia. O idoso estava internado desde o dia 17 de setembro, no Hospital de Emergência, em Resende.

O animal o atacou no rosto, deixando a vítima desfigurada. O caso aconteceu na Rua São Jorge, no bairro Campo Alegre. Os policiais militares foram acionados por um sobrinho da vítima que tiveram que matar o cão com 23 tiros.

O animal pertencia a cuidadora do idoso, uma mulher de 40 anos. Em depoimento à Polícia, ela disse que o senhor teria agredido o cachorro antes de ser atacado.