Volta Redonda investe em reformas de unidades básicas de Saúde

Prefeitura já concluiu melhorias em 12 UBSs e UBSFs, e segue com obra no posto do bairro Santa Cruz

Desde o início do atual mandato do prefeito Antonio Francisco Neto, a Prefeitura de Volta Redonda já reformou 12 unidades básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF), beneficiando mais de 80 mil moradores. E o investimento segue em andamento com a obra de reforma e ampliação da UBSF Guanahyro Ferreira Netto, no bairro Santa Cruz, que atende cerca de 12 mil usuários.

“Iniciamos esse trabalho de recuperação das unidades em 2021, porque a Atenção Primária tem um papel fundamental na prevenção e promoção da saúde, é a principal porta de entrada da rede de atenção à saúde (RAS), permite uma maior e melhor integração entre a comunidade e a rede do município. Está no território, ou seja, onde as pessoas vivem”, disse a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Na UBSF do Santa Cruz, as equipes realizam serviços de elétrica; revisão da tubulação de hidráulica; raspagem das paredes; emassamento; aplicação de selador nas paredes; assentamento de revestimentos; além de trabalhos com pisos de concreto, preparação para rampa de acessibilidade e término do forro,

O projeto da obra contempla a reforma geral do prédio, incluindo informatização e climatização do ambiente; a criação de um anexo, que vai abrigar uma sala de lavagem e descontaminação fe material; além de um espaço para esterilização e depósito de material de limpeza. Uma nova torre para caixa d’água para abastecimento suficiente.

As UBSs reformadas são as dos bairros Caieiras, Rústico e Jardim Paraíba. E as Unidades Básicas de Saúde da Família que passaram por obras de melhorias foram: Água Limpa; Belmonte; Coqueiros; Siderlândia; Vila Americana; Vila Rica/Três Poços; Verde Vale; Santo Agostinho; São Geraldo.

“Além das unidades básicas, por onde os cidadãos acessam a rede, estamos conquistando investimentos importantes para a saúde do município. Grandes reformas e novos equipamentos para os hospitais São João Batista (HSJB) e do Retiro (Dr. Munir Rafful), para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho, policlínicas do Idoso e da Mulher. São obras importantes para que os usuários do SUS sejam atendidos da melhor forma possível, e que fazem de Volta Redonda uma referência em saúde pública na região”, afirmou o prefeito Neto. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR