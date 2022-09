Carro tomba após colisão na BR-393 (Lúcio Meira), em Barra Mansa

Dois carros colidiram, na noite desta quarta-feira (28), no trecho da BR-393 (Lúcio Meira), próximo ao acesso ao bairro Assunção, em Barra Mansa. Em consequência da colisão, um dos veículos caiu de um barranco às margens da estrada e parou quase na rua que passa no nível abaixo da rodovia.

O repórter fotográfico Carlos Caldeira presenciou o acidente. Ele contou que no carro que capotou no barranco estavam um homem e uma criança. O adulto disse a eles que ambos estavam bem. Já a mulher que dirigia o outro carro apresentava um ferimento na testa, mas também afirmou que estava bem, apesar de abalada.

No momento desta publicação, a Polícia Rodoviária Federal estava no local do acidente e ainda não havia passado informações sobre a ocorrência. (Fotos: Carlos Caldeira)