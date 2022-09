Homem é morto a facadas, em Resende

Um homem, ainda não identificado, foi morto no início da madrugada desta quarta-feira, dia 28, por volta de 00h05min, com cortes profundos no pescoço e na face, na Rua Gustavo Jardim, nas proximidades do Mercado Polular, no Centro de Resende.

O corpo estava caído no asfalto e teria sido morto com o uso de um facão. A vítima teria entrado em luta com o algoz e levou várias facadas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegou já encontrou a vítima sem vida. Depois da perícia o corpo foi removido pelo rabecão para o Instituto Médico Legal (IML), em Resende.

O autor das facadas estaria trajando casaco preto, touca e usava uma mochila preta. Ele teria aproximadamente, 30 anos. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Resende.