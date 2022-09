A vítima fatal do acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (28), na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda, foi identificada. Trata-se do representante farmacêutico Rodrigo da Silva Pires, de 40 anos. Ele residia no bairro Mirante do Vale. Rodrigo estava em um Renault Logan com placa de Curitiba.

O acidente envolveu um caminhão e um Gol. A dinâmica dos fatos ainda é desconhecida. A perícia da Polícia Civil esteve no local. Uma pessoa ferida foi socorrida pelos bombeiros e levada ao Hospital São João Batista. Ainda não se sabe se estado de saúde. Também até o momento desta publicação, o trânsito ainda não havia sido normalizado. Fernando Pedrosa/Foco Regional