Moto é furtada em Barra Mansa

Uma enfermeira teve sua moto furtada na madrugada de terça-feira (7) em Barra Mansa. Ela deixou o veículo estacionado na Rua Tenente José Eduardo, no bairro Ano Bom, em frente ao Hospital Santa Maria, onde trabalha.

De acordo com a profissional, trata-se da moto Honda Titan 160 placa PPT-6816, ano 2017. O furto ocorreu quando ela dava plantão na unidade médica. Ao sair do trabalho, por volta das 7h, a moto não estava mais no local. Um boletim foi registrado na delegacia e, até o momento desta publicação, o veículo não havia sido encontrado. Informações podem ser passadas ao 190 da Polícia Militar ou à Guarda Municipal. (Foto: Arquivo Pessoal)