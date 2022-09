O candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Ganime (Partido Novo), estará no Sul do Estado na próxima quinta-feira (29/09), acompanhado do candidato a Deputado Federal Leonardo Vidal (Partido Novo), onde participarão de compromissos de campanha.

Pela manhã, a partir das 10 horas Gamine e a sua comitiva realizarão uma caminhada pelas ruas da região central de Barra Mansa. Já no período da tarde a partir das 13h30 eles estarão em Volta Redonda, onde realizarão caminhadas na Av. Amaral Peixoto, nas ruas dos bairros Retiro e Vila Santa Cecília.

Vidal falou sobre a importância de receber na região o candidato a Governador nesta reta final de campanha.

– Esta visita do Paulo Ganime a região é de grande valia para ele conhecer e entender melhor a realidade, importância industrial, social e econômica dos nossos municípios. Além disto, será uma ótima oportunidade para ele estar mais próximo e poder conversar com eleitores do sul do estado neste momento tão importante que são ás vésperas das eleições, afirmou o candidato a Deputado Federal.