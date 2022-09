PRF prende homem com medicamentos contrabandeados na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização de combate ao crime quando abordaram no início da tarde de terça-feira, por volta das 12 horas, um veículo Hyundai/Tucson GLSB, com cinco ocupantes, com placa de Gurararema (SP), no km 227 da Dutra, posto PRF, no bairro Caiçara, em Piraí,

Durante a abordagem, o condutor, de 42 anos, informou aos agentes que estaria se deslocando de São Paulo para o Rio de Janeiro e levava quatro ocupantes para ajudar nos custos da viagem, através do aplicativo Blablacar.

Ele disse que estaria transportando mercadoria para ser entregue no Rio de Janeiro. Ao ser averiguada a mercadoria os policiais constataram que se tratava de seis caixas de papelão contendo 357 frascos do medicamento Ultravist 300 Iopromida.

O condutor apresentou uma nota fiscal constando apenas 70 frascos com valor total de R$ 15.050,00, com origem em Nova Iguaçu (RJ) e destino Niterói (RJ), estando, também, fora do trajeto.

Foi verificado que o valor dos medicamentos transportados seria de quase R$ 50 mil. Diante das inconsistências constatadas, a ocorrência foi encaminhada para a delegacia da Polícia Federal (PF) de Volta Redonda, onde o condutor foi detido por contrabando e a mercadoria apreendida.