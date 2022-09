Projeto Bombeiro Mirim inicia mais uma turma em Volta Redonda

Crianças e adolescentes atendidos pelos Cras dos bairros Açude e Jardim Ponte Alta fazem parte da quarta turma deste ano

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), em parceria com o 22° Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) iniciou na tarde desta terça-feira, dia 27, a 4ª turma do projeto Bombeiro Mirim deste ano.

Crianças e adolescentes, de 7 a 16 anos, atendidas pelos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) dos bairros Açude e Jardim Ponte Alta fazem parte da nova turma. As aulas seguem até outubro com a conclusão do curso em novembro. Ao todo são cem alunos, sendo cinquenta de cada bairro.

O Bombeiro Mirim tem como objetivo formar líderes, capacitando os jovens, para o enfrentamento de emergência. A iniciativa serve para ampliar as atividades oferecidas às crianças e aos adolescentes que se encontram em risco de vulnerabilidade social, estimulando a iniciativa, independência e busca de identidade.

Entre as atividades realizadas durante o projeto estão a percepção de risco, prevenção de incêndio, primeiros socorros e de vários tipos de acidentes. Também tem o objetivo de despertar, nas crianças e nos adolescentes, a consciência coletiva de preservação do meio ambiente, noções de saúde e higiene, educação no trânsito e cidadania.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, explicou que a metodologia do projeto prevê aulas por meio de diálogo, apresentação de filmes e material impresso distribuídos aos participantes com os conteúdos programáticos.

“Essa parceria com uma corporação como o 22° Grupamento de Bombeiros Militar é muito importante para a cidade. Através dela podemos viabilizar para essas crianças e adolescentes conhecimentos que irão contribuir para a construção de um futuro melhor, através da mudança comportamental desses alunos. Sem contar que eles também de tornam multiplicadores dos conhecimentos adquiridos”, disse a secretária.