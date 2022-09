O candidato a Governador – Paulo Ganime (Partido Novo) esteve nesta quinta-feira (29/09) no Sul Fluminense, onde participou de compromissos de campanha, juntamente com o candidato a Deputado Federal – Leonardo Vidal (Novo) e outros integrantes do seu partido.

Pela manhã Ganime e a sua comitiva realizaram uma caminhada pelo centro de Barra Mansa onde foram recebidos de forma calorosa e tiveram a oportunidade conversar com moradores e apresentarem as suas propostas.

Na parte da tarde ele almoçou com apoiadores em Volta Redonda e participou de caminhadas pelas principais ruas dos bairros Vila Santa Cecília e Retiro.

Ganime fez uma analise da sua passagem pela região, agradeceu o carinho que recebeu por aqui e afirmou que segue confiante e trabalhando para virar votos e ir para o segundo turno das eleições.

– Entendo que foi muito positivo este dia de compromissos aqui no Sul Fluminense, receber o carinho dos moradores e ver que a nossa campanha está crescendo e também pude me apresentar a outras pessoas que ainda não me conheciam. Continuamos trabalhando para virar votos e ir para o segundo turno e ganhar esta eleição, pois não dá mais para Estado do Rio de Janeiro ficar nas mãos destes governantes que estão destruindo o Rio nas ultimas três décadas. Todos os outros três candidatos representam os mesmos grupos políticos de sempre, a nossa população está sofrendo e precisamos mudar esta situação, afirmou o Candidato a Governador.

O candidato a Deputado Federal Leonardo Vidal, contou que ficou muito satisfeito com ótima receptividade que ele e todos integrantes da comitiva tiveram dos moradores de Barra Mansa e Volta Redonda e revelou estar ainda mais confiante na conquista de bons resultados para ele, Paulo Ganime e outros candidatos do Partido Novo nas eleições do próximo domingo.

– Estou muito feliz pela forma como a população destas duas importantes cidades da nossa região nos recebeu nas ruas. Vi muitas pessoas interessadas em ouvir as nossas propostas e dar um voto de confiança para uma grande mudança no cenário político do nosso estado e país e esperamos confirmar isto no próximo domingo com a eleição dos candidatos nosso partido, revelou Vidal. Por: Bruno Reis