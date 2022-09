Show de Wesley Safadão marca o aniversário de 221 anos de Resende

Nem a chuva atrapalhou a dupla Léo e Raphael no primeiro dia de festa, que agitou o público com direito a parceria com dupla sertaneja resendense

Mais uma edição da Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Resende começou nesta quarta-feira, dia 28, com celebrações e um show dupla Léo e Raphael. A festa popular mais aguardada da Região Fluminense chega a sua 52ª edição com uma programação repleta de artistas de repercussão nacional e muita diversão e entretenimento para toda a família, com entrada franca. O evento continua nesta quinta-feira com o show de Wesley Safadão.

Nem a chuva atrapalhou o primeiro dia de festa. A dupla Léo e Raphael chamou a dupla resendense Yolanda e Rafaela ao palco para uma parceria musical. Esse foi o ponto alto da apresentação, que retomou a Exapicor depois de dois anos sem festa, em virtude da pandemia.

Esta edição traz mais uma sequência com grandes shows de artistas de muito sucesso em todo o país. A lista completa tem: Zé Neto e Cristiano, no dia 30; Kemuel Worship, no dia 6; Belo, no dia 7; Marcelo Falcão, no dia 8; Barões da Pisadinha, no dia 9, encerrando a programação do palco principal.

Os shows de artistas já consolidados no cenário musical acontecem no ‘Palco Principal’. Já no ‘Palco Resende’, o evento contará com uma lista de aproximadamente 20 shows de artistas regionais, abrindo espaço para o crescimento e divulgação dos talentos antes e depois dos shows principais. O Palco Resende também receberá uma programação infantil no dia 8.

– É uma alegria muito grande poder ver a nossa população voltar a festar depois de anos difíceis que tivemos. A Exapicor celebra a nossa história, cultura e a nossa vida. No aniversário da cidade temos uma atração de sucesso nacional e que com certeza vai fazer jus a essa grande festa. Tudo foi preparado com todo carinho e cuidado. Tenho certeza que teremos uma grande noite – diz o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A abertura dos portões no final de semana acontece às 10h; Em dias de semana, o horário de abertura da festa será às 18h.

Confira a programação da 53ª Exapicor

Parque de diversões

Segunda a sexta-feira – abertura às 18h

Sábado e domingo – abertura às 14h

29 de setembro – abertura às 14h

Feira de Artesanato

Dias de semana – abertura às 18h

Sábados e domingos – abertura às 10h

Estande da Secretaria Municipal de Educação

28 de setembro – abertura às 18h

29 e 30 de setembro – abertura às 14h

06 e 07 de outubro – abertura às 15h

08 e 09 de outubro – abertura às 14h

Programação de shows

29/09 (quinta-feira)

Palco principal – Wesley Safadão

Palco Resende:

Animação infantil – personagens da TV – 16h

Project Jem – 20h30

Digs MC – 21h30

Os Clandestinos – 22h30

Xoxote – 2h

30/09 (sexta-feira)

Palco principal – Zé Neto e Cristiano

Palco Resende:

Duda Paiva – 22h30

Marcio Henrique e Gabriel – 2h

06/10 (quinta-feira)

Palco principal – Kemuel Worship

07/10 (sexta-feira)

Palco principal – Belo

Palco Resende:

PC Alves – 21h

Kadu Silva e Paulo Toró – 22h30

Em Uma Só Voz (Vinicim, Pedrão e Pedro Jr.) – 2h

08/10 (sábado)

Palco principal – Marcelo Falcão

Palco Resende:

Teatro infantil “Diversão em Cena – ArcelorMittal: Peter Pan” – 18h

Banda Ordinária convida Erik Fabiano – 21h

On The Route – 22h30

Projeto Rock na Veia Sr. Gouveia + Raphael Garrido, Beto Olliveira, Silas Ponce, Erik Fabiano – 2h

09/10 (domingo)

Palco principal – Barões da Pisadinha

Palco Resende:

Musical infantil “Águas em Cena: Uma Expedição pela Cidade” – 18h

Os Brabos do Forró – 21h30

Yolanda e Rafaella – 22h30

Nosso Lema – 2h