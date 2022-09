Mulher é detida por tráfico de droga, no bairro Roma

Uma mulher de 27 anos foi detida por suspeita de tráfico de drogas no fim da manhã desta sexta-feira (30) no bairro Roma, em Volta Redonda. A Polícia Militar encontrou entorpecentes dentro do apartamento da suspeita, no Condomínio Minha Casa Minha Vida, que fica na Estrada Cabeceira do Brandão.

Segundo a Polícia Militar, os agentes chegaram até o imóvel após denúncia de populares. Dentro do apartamento a PM encontrou 239 tiras de maconha, 98 pinos de cocaína, 1.750 pinos vazios, 3.264 etiquetas com descrição do tráfico de drogas, uma balança de precisão e material para endolação. A ocorrência ainda estava em registro na delegacia no momento desta publicação. (Foto: Polícia Militar)