Procedimentos foram feitos na Ilha São João; pacientes que aguardam por intervenção cirúrgica serão atendidos a partir do próximo dia 4

Mais uma etapa do projeto “Revi-VER”, da Prefeitura de Volta Redonda, foi concluída. O programa oferece exames e cirurgias de catarata para pessoas que aguardam na fila do SUS (Sistema Único de Saúde). Da última terça-feira até essa quinta-feira (29), mais de 690 pessoas foram beneficiadas pelos procedimentos que aconteceram em um centro cirúrgico oftalmológico móvel instalado na Ilha São João.

Os atendimentos consistiram em 150 biometrias (exames pré-operatórios) e 80 cirurgias por dia. Pacientes que aguardam por uma intervenção cirúrgica serão atendidos a partir do dia 4 de outubro.

O ‘Revi-VER’ é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Em menos de dois anos, mais de 8,8 mil cirurgias foram feitas. Os pacientes atendidos estavam na fila de espera pelo procedimento há alguns anos e antes da cirurgia, foram submetidos a exames pré-operatórios, como o de biometria óptica – utilizado para o cálculo preciso das lentes intraoculares a serem implantadas. Todos os procedimentos, como exames pré-operatórios e acompanhamento pós-cirurgia, ocorrem pelo SUS.

“A gente está avançando muito na Saúde, mas sabemos que ainda temos muita coisa para melhorar. São quase 9 mil pessoas que voltaram a enxergar. Estamos reconstruindo Volta Redonda e ela voltará a ser a referência que um dia já foi”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Inscrições no Revi-VER

Podem se inscrever no programa ‘Revi-VER’ qualquer morador de Volta Redonda que tenha sido diagnosticado com catarata. A pessoa ou familiar deve procurar o DIPA (Departamento de Informação, Programação e Avaliação), que fica na sede da secretaria de Saúde, no antigo hospital Santa Margarida, no bairro Niterói. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário levar o Cartão SUS ou CPF e documento com foto do paciente.

As pessoas que já fizeram cadastro para cirurgia de catarata não precisam ir ao DIPA para renovar a solicitação. Todos que estão na fila de espera serão convocados para fazer o procedimento, através de comunicação oficial da secretaria de Saúde. A prefeitura ressalta que não há orientação para que as pessoas procurem atendimento diretamente na Ilha São João. Fotos: Divulgação/PMVR