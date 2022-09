A nova unidade garante suporte completo para familiares, bebês e crianças, que terão assistência especializada para reabilitação de quadros críticos

A UTI Neonatal e Pediátrica é mais| uma conquista que colabora com o processo de transformação da Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. A estrutura, que já está em funcionamento, conta com 10 leitos neonatais e sete leitos pediátricos, além de equipamentos modernos e equipe de profissionais especializados em neonatologia e pediatria, para oferecer conforto, comodidade e segurança aos pequenos pacientes e seus familiares.

De acordo com a coordenadora médica, Larissa Pires, o foco principal do trabalho está na prestação de um atendimento totalmente humanizado. “Sabemos que o medo, angústia e as preocupações são comuns aos familiares durante o período de internação. O carinho e apoio são os melhores remédios no tratamento e recuperação das nossas crianças”, considera.

Entre as ações de humanização podemos destacar projetos como: Mãe Canguru e Polvo do Amor; comemoração de aniversários, mesversários e datas comemorativas (Natal, Dia das Crianças, festa junina); visitas realizadas pela família, incluindo apoio psicológico para irmãos e avós das crianças, e também participação de personagens infantis.

O provedor da Santa Casa, Getulio José Pereira, acrescenta que a UTI Neonatal e Pediátrica é mais um grande avanço do hospital. “A atual gestão tem investido em obras de reforma e ampliação. Trabalhamos para garantir um atendimento de qualidade, com foco na segurança dos nossos pequenos pacientes”, afirma.

Novo Centro Pediátrico

Recentemente, foi apresentado mais uma novidade: o projeto do Centro Pediátrico da Santa Casa de Barra Mansa. Uma unidade de atendimento médico com as principais especialidades: alergia, cardiologia, cirurgia pediátrica, gastroenterologia, homeopatia, infectologia, neurologia, nutrologia e puericultura.

De acordo com o diretor executivo, Fernando Moreira, a Santa Casa está preparada para cuidar das crianças, em todas as fases da vida. “Esse novo projeto vai oferecer em suas instalações mais conforto e comodidade, além de uma estrutura completa de atendimento eletivo com diversas especialidades pediátricas. Pensamos em cada detalhe, especialmente para elas e seus familiares”, garante.

A nova estrutura ainda conta com uma ambientação temática para proporcionar uma experiência ainda maior, com brinquedoteca, locais interativos e um grande aquário natural, que será instalado na entrada.

A instituição tem avançado e ampliado os serviços, além da qualidade no atendimento. E com olhar para o futuro, novos projetos ainda estão por vir.