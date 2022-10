PRF prende suspeito com drogas em Resende

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estavam em patrulhamento na noite de sexta-feira, quando observaram uma motocicleta que passou em alta velocidade no km 307, da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da balança, em Resende.

O motociclista não obedeceu a ordem de parada e fugiu, saindo da rodovia e entrou no acesso aos bairros Jardim Esperança e Fazenda da Barra. Os policiais rodoviários federais saíram em perseguição.

Os agentes perceberam o suspeito com casaco camuflado fugindo a pé, descartando vários pinos de cocaína e R$ 400 em dinheiro. A PRF deu voz de prisão ao suspeito. Ele foi levado junto com as drogas para a Delegacia e Polícia de Resende.