CCR RioSP contrata pessoas com deficiência

A CCR RioSP está com vagas abertas para Pessoas com Deficiência (PcD). A iniciativa faz parte das ações para inclusão de Pessoas com Deficiência e Atração e Seleção do Grupo CCR. As vagas são para início imediato e para cadastro de reserva. Candidatos e candidatas interessados podem encaminhar o currículo para o e-mail recrutamento.riosp@grupoccr.com.br.

“A CCR RioSP é uma empresa de mobilidade humana que preza pela diversidade e igualdade de oportunidades. Aqui cada pessoa pode construir uma trajetória profissional em um ambiente de trabalho pautado no respeito nas relações. Buscamos pessoas comprometidas com os valores do Grupo CCR e com foco no seu desenvolvimento profissional e pessoal”, explica Virgílio Leocádio, Gerente Executivo da CCR RioSP. Entre os benefícios oferecidos pela Concessionária estão vale refeição/ou alimentação, assistência médica, seguro de vida, participação nos lucros, folga no dia do aniversário, gympass (academia) e programa de qualidade de vida.

A CCR RioSP valoriza a mão-de-obra local e, por isso, prioriza pessoas candidatas que morem em cidades de seus trechos de atuação. A CCR tem trabalhado para construir uma empresa cada vez mais inclusiva, preparando colaboradoras e colaboradores para aprenderem com as diferenças, entendendo que, uma empresa diversa contribui para um ambiente de trabalho positivo. Oferece uma série de treinamentos, sensibilizações, para aperfeiçoamento de habilidades e desenvolvimento na função.

Quem é a pessoa com deficiência?

É considerada aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

Pode ser de nascimento (quando a pessoa já nasce com a deficiência) ou adquirida (quando um acontecimento causa a deficiência, como uma doença ou acidente). Quase 24% da população brasileira declarou ter algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas (enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus), ou possuir deficiência mental / intelectual (Censo 2010, IBGE).