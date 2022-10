A CSN Cimentos Brasil conquistou a nona colocação no ranking das melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio de Janeiro, subindo uma posição em relação ao ano passado. O resultado foi divulgado pela consultoria global Great Place to Work (GPTW) no último dia 19. O prêmio destaca as 75 empresas vencedoras, entre 171 concorrentes, todas certificadas pela GPTW em 2022. O anúncio foi feito em evento presencial, após dois anos celebrando remotamente devido à pandemia de Covid-19.

“Mais uma vez, estamos entre as dez melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio de Janeiro! Este ano, atingimos uma nota ainda maior na pesquisa em relação a 2021. Mais do que um título, essa certificação é resultado dos nossos esforços para proporcionar um excelente ambiente de trabalho, em que os funcionários se sentem valorizados e confiantes. Acreditamos que isso impacta diretamente nos resultados positivos do negócio. Com os melhores profissionais, motivados e orgulhosos de fazer parte do nosso time, a companhia atinge suas metas com mais eficiência”, destacou Juliana Andrigueto, diretora de Gente e Gestão e Comunicação da CSN Cimentos Brasil.

Aplicada anualmente, a pesquisa tem como objetivo avaliar cinco atributos essenciais para um bom ambiente de trabalho: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e colaboração. A certificação pelo GPTW é considerada estratégica para a empresa. O diagnóstico do clima organizacional é um diferencial no mercado, ajudando a reter e atrair talentos, o que diminui o índice de rotatividade, além de reforçar o investimento da companhia em pessoas, na liderança e na cultura, pilares que foram essenciais para o reconhecimento.

Sobre a CSN Cimentos Brasil (antiga LafargeHolcim Brasil)

A CSN Cimentos Brasil (antiga LafargeHolcim Brasil) é uma empresa referência em materiais de construção e soluções que atende pedreiros, construtores, arquitetos e engenheiros.

Nossas operações produzem cimento, agregados e concreto usados em projetos locais e globais, visando à economia circular através da inovação. Como a urbanização impacta cada vez mais pessoas e o planeta, oferecemos soluções responsáveis com a sustentabilidade socioambiental.

Em 2022, a LafargeHolcim Brasil foi adquirida pela CSN Cimentos S.A. e agora é CSN Cimentos Brasil, parte do Grupo CSN, uma multinacional com orgulho de ser brasileira e negócios nas áreas de Siderurgia, Mineração, Cimentos, Logística e Energia.