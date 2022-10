O dono de um imóvel, de 57 anos, foi assassinado a tiros por um inquilino no domingo, dia 2, durante uma discussão entre eles por causa do atraso no pagamento do aluguel, no bairro Vale do Pavão em Itatiaia.

Segundo a Polícia Militar, o jovem atirou na cabeça e nas costas da vítima, que chegou a ser socorrida, mas morreu antes de chegar ao Hospital de Emergência.

O autor do crime fugiu e até o momento não foi encontrado.