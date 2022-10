Um caminhão foi destruído por um incêndio, na manhã desta segunda-feira (3), na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. O fogo começou quando o veículo passava em frente ao residencial Jardim Mariana, seguindo em direção à Via Dutra.

O motorista conseguiu parar o veículo no acostamento. Os bombeiros foram acionados e controlaram as chamas. O fato não chegou a interferir no trânsito na rodovia. (Foto: Redes sociais)