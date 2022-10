Suspeito morre em troca de tiros com a PM em Resende

Um suspeito de 20 anos morreu e um adolescente de 15 anos ficou ferido na perna, em uma troca de tiros com policiais militares, no domingo, no bairro Vila Verde, em Resende.

Na ação foram apreendidos dois revólveres calibre 38, um carregador e 58 munições calibre 556, uma pistola calibre 9mm, 35 munições de calibre 38 e 87 de calibre 9mm. Também foi apreendido um veículo Ônix preto.

Segundo informações dos agentes na delegacia de Resende, eles estavam em patrulhamento quando foram atacados a tiros. Houve o revide e os criminosos fugiram para uma área de mata.

Em rastreamento pelo local, os policiais avistaram quando suspeitos no Ônix tentavam fugir. Houve novo ataque aos policiais, que voltaram a revidar.

O rapaz que morreu, segundo a PM, portava um dos revólveres apreendidos e uma mochila com munições. O menor foi levado ao Hospital de Emergência de Resende e, depois de atendido, para a delegacia da cidade.