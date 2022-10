Carro bate em viatura da Polícia Militar, em Itatiaia

Um veículo Toyota Corolla bateu na noite de segunda-feira, contra uma viatura a Polícia Militar na Rua das Rosas, no bairro Jambeiro, em Penedo.

No veículo estava um casal, ele de 25 e a jovem de 21 anos. O condutor não obedeceu a ordem de parar e acelerou o veículo que bateu no para-choque da viatura que se encontrava parada.

Com o choque o Toyota Corolla perdeu o controle e tombou na rodovia. Um sargento da Polícia Militar foi atingido no joelho. Dentro do Corolla, foram encontrados duas trouxinhas de maconha e dois pinos de cocaína, além de R$ 389.

Porém, o que mais chamou a atenção dos agentes é que o Corolla apresenta indícios de adulteração de sinais identificadores, havendo suspeita de esteja clonado.

O veículo ficou apreendido para ser submetido à perícia da Polícia Civil. Os dois jovens, depois de atendidos pelos bombeiros, foram levados à delegacia. Eles foram liberados, mas autuados por posse de drogas para consumo próprio. Foto: Polícia Militar