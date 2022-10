Comércio de Volta Redonda tem novo piso salarial

Valor inicial é reajustado em 7,9%

A Convenção Coletiva dos Empregados do Comércio de Volta Redonda foi assinada nesta terça-feira (4), elevando o piso inicial para R$ 1.530. O valor representa 7,91% de reajuste no piso, que até então era de R$ 1.417,75.

Para quem ganha acima do piso, o reajuste será de 7,5%. O valor retroativo de junho a setembro será pago em duas parcelas, como abono salarial, com rubrica específica no contracheque.

“Depois desses meses em negociação conseguimos chegar a um acordo que seja bom para os trabalhadores e também para as empresas que estão saindo de uma grave crise econômica, provocada pela pandemia da Covid-19”, afirmou Levi Freitas, presidente do Sicomércio de Volta Redonda. Outras informações sobre as demais mudanças nas cláusulas do acordo estão disponíveis no site do sindicato, informou a instituição. (Foto: Arquivo)