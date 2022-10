Secretaria de Saúde também desenvolveu programação própria para as servidoras do município

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, desenvolve este mês uma programação repleta de atividades para marcar o ‘Outubro Rosa’. O movimento internacional, que surgiu na década de 1990, tem o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo do útero, além de proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, contribuindo para reduzir as taxas de mortalidade.

Durante todo o mês, a Clínica da Família, no bairro Vista Alegre, estará aberta, de segunda a sexta-feira (com exceção das quartas), das 17h às 20h, para a realização de exames preventivos e testes rápidos em todo o público feminino.

Já para as servidoras do município, a programação é ainda mais abrangente e acontece no Hospital da Mulher, no Ano Bom. Nesta terça-feira, 4, houve a abertura das atividades com a palestra ‘Violência contra a Mulher’, da Patrulha da Mulher, e uma ação do Centro Universitário de Barra Mansa (UBM) explicando sobre o autoexame das mamas. Barra Mansa, Priscila Miguel dos Santos Dotta, alertou que, de acordo com informações do INCA (Instituto Nacional de Câncer), o câncer de mama é hoje a maior causa de morte de mulheres no Brasil, o que torna a prevenção ainda mais necessária.

“Como profissionais da saúde, nós precisamos incentivar as mulheres a fazer o exame preventivo e o autoexame da mama. Eu acho importante fazer essa campanha com as funcionárias públicas porque sabemos que elas trabalham muito, têm os afazeres domésticos e acabam deixando de se cuidar. Espero que a partir desse primeiro momento elas se conscientizem da necessidade de fazer o preventivo uma vez ao ano e a ultrassonografia. Caso haja alguma alteração, é necessário fazer a mamografia”.

Priscila destacou ainda que a mamografia é indicada para mulheres acima de 40 anos, enquanto o preventivo para toda mulher que tem ou já teve vida sexual.

PROGRAMAÇÃO

Para o restante do mês, as atividades para as servidoras serão as seguintes:

05/10: Aplicação da vacina HPV em filhos de funcionários. Podem ser vacinadas meninas de 9 a 14 anos de idade e meninos de 11 a 14 anos. A ação ocorre no Hospital da Mulher das 8h às 13h.

06/10: Entrega de cabelo para a Casa Rosa.

07/10: Coleta de preventivo, no Hospital da Mulher, das 8h às 11h e das 14h às 17h. A marcação pode ser feita pelo telefones (24) 99828-7760 e (24) 3324-5991 – Ramal 203.

10/10: Palestra ‘Violência Contra a Mulher’, no Hospital da Mulher, às 8h.

11/10: Roda de Conversa com a Cruz Vermelha, às 8h15, no Hospital da Mulher

13/10: Entrega de cabelo para a Casa Rosa.

14/10: Coleta de preventivo, das 7h às 11h, das 13h às 16h e das 18h às 20h.

17/10: Entrega de cabelo para a Casa Rosa.

18/10: Palestra ‘Câncer do colo do útero’.

20/10: Palestra ‘Violência Contra a Mulher’, às 8h.

21/10: Coleta de preventivo, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

24/10: Aplicação da vacina HPV em filhos de funcionários, das 13h às 17h, no Hospital da Mulher.

26/10: Palestras ‘Violência Contra a Mulher’, da Patrulha da Mulher, às 8h, e ‘Sobre o Câncer de Mama e o Câncer do Colo de Útero’, com a Dra. Juliana Monteiro, do Centro de Estudos Hospital da Mulher.

27/10: Entrega de cabelo para a Casa Rosa.

29/10: Coleta de preventivo (aberta ao público em geral), das 8 às 16h. A senha deve ser pega no dia 28/10 na recepção. É necessário apresentar Cartão SUS, Identidade e comprovante de residência.

ATENDIMENTO E OUTRAS INFORMAÇÕES

– Clínica da Família – Rua São Pedro, 455 – Vista Alegre – tel.: (24) 3324-3934.

– Hospital da Mulher – Av. Tenente José Eduardo, 200, Ano Bom – tel.: (24) 3324-5991.

– Casa Rosa – Rua Santos Dumont, 182, Centro – tel.: (24) 3401-0139.

Fotos: Chico de Assis