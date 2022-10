Prefeitura de Volta Redonda trabalha na prevenção de enchentes

Equipes de Infraestrutura estão realizando a dragagem de córregos, limpeza e desobstrução de bueiros e recolhendo entulhos pelos bairros

O trabalho de prevenção aos danos causados pelas fortes chuvas segue a todo vapor em Volta Redonda. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), está realizando a dragagem de córregos, a limpeza e desobstrução de bueiros e recolhendo entulhos por diversos bairros. O objetivo é garantir a vazão da água, para que não ocorram enchentes e transbordamentos.

Nesta terça-feira (4), o trabalho foi realizado nas áreas centrais do município. O córrego da Avenida do Canal, no bairro Aterrado, recebeu o serviço de dragagem; houve a roçada às margens do Córrego Cachoeirinha, na Vila Santa Cecília; limpeza e desobstrução de redes pluviais da Rua 18, no entorno da Praça Brasil, próximo ao Clube Umuarama e Avenida dos Trabalhadores, também na Vila Santa Cecília.

“O trabalho é constante e feito antecipadamente para que durante o período de fortes chuvas, a cidade não tenha transtornos como ruas e avenidas alagadas. Estamos atuando em vários bairros nesses últimos dias”, afirmou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

A limpeza e desobstrução de bueiros já alcançou também o trecho entre as ruas 1.043 e 1.050, no bairro Volta Grande; no canteiro entre as ruas 14 e Gen. Oswaldo Pinto da Veiga, na Vila Santa Cecília; na Rua Herbert Moses, bairro Caieiras; avenidas Santa Rita e Avenida Waldir Sobreira Pires, no Retiro; e na Rua Mariana do Carmo Nogueira Reis, Vila Mury.

As equipes também atuaram retirando entulhos de vias e espaços públicos, atendendo os bairros Mariana Torres (Rua L1), Retiro (Rua Transmontana) e Padre Josimo (Rua 1); e recolheram resíduos na Avenida dos Trabalhadores, no Centro, e em vias do bairro Jardim Amália. Fotos cedidas pela SMI.

Secom/PMVR