Presos em VR suspeitos de roubo de veículo em São José dos Campos

A PRF recebeu informação, por volta de 10h desta terça-feira, que um veículo Chevrolet Ônix Plus, com placa de São José dos Campos/SP, roubado na mesma cidade, estaria no km 258, da Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda. A informação foi passada pelo dono do veículo. Como o Ônix não se encontrava mais no local, o proprietário compartilhou com os agentes o rastreamento do veículo.

Por volta de 11h30min, os agentes conseguiram localizar e abordar o carro, em frente ao hospital São João Batista, em Volta Redonda. No carro estavam dois homens, de 19 e 23 anos e uma menor de 13 anos. Foram encontradas duas facas que foram utilizadas para ameaçar o dono do carro, que conseguiu escapar e fugir dos assaltantes.

Na abordagem, o proprietário do veículo compareceu ao local, confirmando o roubo e reconhecendo os três assaltantes. Eles foram presos por roubo e corrupção de menores e a menor foi apreendida por fato análogo a roubo. O registro foi feito na Delegacia de Polícia de Volta Redonda.

O proprietário ficou muito agradecido pela recuperação do veículo, fez um vídeo expressando seu agradecimento e postou em suas redes sociais.