Secretaria de Assistência Social de Barra Mansa abre processo seletivo para preencher 102 vagas

Interessados podem se cadastrar nesta terça e quarta-feira, dias 04 e 05 de outubro. Oportunidades são para diversos cargos

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) iniciou nesta terça-feira, dia 4, as inscrições do processo seletivo para contratação temporária de 102 profissionais, bem como para a formação de cadastro de reserva. O prazo da admissão é de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano.

As oportunidades disponíveis para contratação imediata são para as seguintes funções: Assistente Social (21 vagas), Agente Educador (23 vagas), Auxiliar de Serviços Gerais (8 vagas), Psicólogo (13 vagas), Agente Administrativo (13 vagas), Motorista (14 vagas), Vigia Patrimonial (8 vagas) e Pedagogo (2 vagas).

Para inscrição, o interessado deve comparecer à sede da SMASDH, na Rua Oscar da Silva Marins, nº 252, no Centro; nos dias 04 ou 05 de outubro de 2022, das 9h às 16h. Além da ficha de inscrição, preenchida no local, o candidato precisará levar currículo e a seguinte documentação (cópia e original):

Comprovante de escolaridade e de experiências anteriores na área de atuação; comprovante de cursos complementares (certificado ou declaração); comprovante de residência atualizado (conta de água, luz ou telefone); CPF e Carteira de Identidade; comprovante de quitação eleitoral; certificado de reservista (para candidatos homens); registro no Conselho de Classe pertinente (para os cargos de Assistente Social e Psicólogo); Carteira de motorista B ou D (para o cargo de motorista).

O edital completo do processo seletivo da SMASDH (N° 002/22), está disponível no link: https://www.barramansa.rj.gov.br/wp-content/uploads/2022/09/EDITAL-No-002-2022-revisado.pdf

—