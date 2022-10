Homem suspeito de homicídios em Paraty é preso

Um homem de 31 anos, que foi preso nesta quarta-feira, pela Polícia Militar, é suspeito de participação em homicídios ocorridos em Paraty. Contra ele havia dois mandados de prisão em aberto, sendo por homicídio e associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Com o suspeito os agentes apreenderam um revólver calibre 38, municiado com quatro balas, cocaína, crack e balanças digitais. A tornozeleira eletônica que ele deveria estar usando, foi encontrada em uma calha da casa onde ele recebeu voz de prisão, às margens da BR-101 (Rio-Santos), no bairro Pedras Azuis.

O homem é suspeito do assassinato de um jovem de 23 anos, no bairro Pontal, em junho deste ano, num episódio em que um menino de 2 anos e um homem ficaram feridos. Outros dois suspeitos de envolvimento no mesmo crime já estão presos. Um quarto suspeito de participação ainda é procurado. (Foto: Polícia Militar)