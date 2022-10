Mais um jovem é assassinado em Resende

Um jovem de 23 anos foi assassinado na noite de terça-feira, na Rua Poeta Duque Costa, no bairro Cabral, em Resende.

A Polícia informou que um homem de 28 anos, que também foi baleado na mesma ocorrência, foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência, onde passou por uma cirurgia. O homem foi baleado no dia de seu aniversário e não há informações sobre seu quadro de saúde.

Segundo relatos de populares, suspeitos em um carro Ford Fiesta preto passaram atirando e fugiram.

O assassinato foi praticado no mesmo dia em que o comando do 37º BPM (Batalhão de Polícia Militar) anunciou reforço do policiamento em áreas da cidade onde estão ocorrendo, nos últimos dias, confrontos entre facções criminosas que disputam territórios para o tráfico de drogas. Após cinco assassinatos no último final de semana – foram três no mesmo dia – na terça-feira começou a circular entre grupos de WhatsApp de moradores de alguns bairros um “comunicado” atribuído a uma destas facções, com recomendações a motoristas e motoboys que entrarem nas localidades. A PM informou que o Serviço Reservado está apurando os fatos.

Na mensagem encaminhada a moradores dos bairros Liberdade, Nova Liberdade, Manejo, Alvorada, Paraíso, Castelo Branco, Cabral e Alambari, uma destas facções diz que está “em guerra” e a ordem para motoristas que tenham insufilme no carro é que abaixem todos os vidros e acendam a luz interna para que sejam identificados. Para os motoboys, “o papo (ordem) é pra levantar a viseira e levantar o capacete”. “Se caso desobedecer a ordem n (ão) pensaremos duas vezes antes de atirar devido a guerra não poderemos mais deixar todos a vontade (sic)”.

Também têm sido frequentes confrontos à bala entre policiais militares e criminosos. O mais recente foi no domingo (2), na Vila Verde, e resultou na morte de um suspeito de 20 anos. Um adolescente de 15 anos ficou ferido. Foto: Polícia Militar