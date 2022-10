Investimento total é de R$ 205.328,14 em muros de contenção, construção de canaletas, calçamento e estabilização de encostas

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR), está investindo em segurança com obras em áreas consideradas de risco durante o período de chuvas. Pelo menos duas delas foram terminadas em setembro e outras duas já tiveram início neste mês.

As obras que começaram em outubro foram a estabilização de talude com concreto projetado no Vale Verde, e reparo em um muro de saco e projetado em talude no Belmonte. Um investimento total de R$ 28.462,76. A previsão é que as melhorias sejam entregues até a primeira quinzena de novembro.

As finalizadas foram a recuperação de calha de águas pluviais e calçada na Rua Deolindo, na Servidão São Sebastião, no bairro Fazendinha. Já em Três Poços, houve a contenção de encosta e muro para proteção de vestiário e servidão no Campo do Colorados. Os serviços totalizaram um investimento de R$ 176.865,38 por parte do Poder Público.

“A gente tem trabalhado muito na prevenção e na manutenção da cidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas. São diversas obras que estão acontecendo, principalmente em áreas consideradas de risco. São muros de contenção, reparos em escadões, colocação de meio-fio, construção de canaletas, calçamento e estabilização de encostas. Serviços importantes e que ocorrem principalmente na região periférica. Estamos no caminho certo da reconstrução de Volta Redonda”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Foto: Divulgação PMVR