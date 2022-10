Volta Redonda terá ‘Rua de Compras’ pelo Dia das Crianças

Quinta edição do evento de fomento ao comércio em 2022 será neste domingo, 09, no bairro Retiro e terá ações saúde, cultura, esporte e lazer gratuitas para a população

O Retiro, um dos principais centros comerciais de Volta Redonda, vai sediar neste domingo, 09, a quinta edição do ano da “Rua de Compras”. O projeto acontece na Avenida Sávio Gama, em trecho entre a Avenida 13 de Maio e o Dourados Shopping, das 9h às 18h. A iniciativa de fomento ao comércio é realizada em parceria pela Prefeitura de Volta Redonda, Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas) e reúne ações sociais, de saúde, cultura, gastronomia, esporte e lazer.

Com o tráfego de veículos interrompido desde a madrugada até o início da noite do domingo, 09, parte da principal avenida do bairro Retiro terá atrações como a tradicional Feira de Artesanato, exposição de motos e carros antigos, praça de alimentação com food trucks e brinquedos grátis para a criançada como tobogã e futebol gigantes, tombo legal, cama elástica, totó e basquete. A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) vai atuar durante todo o dia para garantir a segurança e orientar os motoristas.

As secretarias municipais também farão ações durante o evento. A Secretaria de Ação Comunitária (Smac) vai levar para a Avenida Sávio Gama a Brinquedolândia e o Caminhão de Cabeleireiro/Trancista, além disso, os alunos dos cursos de inclusão produtiva vão comercializar seus produtos durante a “Rua de Compras”; a Secretaria de Saúde (SMS) terá um estande de vacinação, imunizando contra Covid-19, Meningocócica ACWY e HPV para adolescentes, conforme faixa etária; e a equipe de professores da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) vão coordenar atividades físicas no local.

“Com o objetivo principal de movimentar a economia, a ‘Rua de Compras’ deste fim de semana também será de comemoração antecipada pelo Dia das Crianças, celebrado na quarta-feira, 12. Além de opções para garantir o presente, haverá diversas atrações para curtir o domingo em família”, disse, o assessor especial da Prefeitura de Volta Redonda, Rogério Loureiro, lembrando que a ação valoriza o comércio e serviços locais, atraindo moradores e pessoas dos municípios vizinhos para conhecer o potencial e a diversidade que Volta Redonda oferece.