11 pessoas são presas por suspeita de compra de votos, em Três Rios

A PM prendeu, na quarta-feira, 11 pessoas por suspeita de compra de votos em Três Rios. Um policial reformado, que também foi preso, é ex-vereador na cidade.

A juíza Ana Carolina Gantois Cardoso, da 40ª Zona Eleitoral de Três Rios, determinou a ação na casa do policial militar reformado, no bairro Habitat Novo, foram apreendidos R$ 18,6 mil em dinheiro, 56 cópias de títulos de eleitos, cinco títulos originais, 65 envelopes contendo dados de eleitores e 24 comprovantes de votação.

Ao chegarem ao endereço, os agentes verificaram que havia várias pessoas próximas ao local. Elas alegaram que seus títulos de eleitor estavam retidos e que estavam ali para receber uma quantia em dinheiro, após comprovarem que votaram em um candidato a deputado estadual do Podemos (que, com 3.473 votos, não foi eleito) e em um deputado federal do PDT (eleito com mais de 62 mil votos).

Na casa, os policiais foram recebidos por uma mulher enquanto o suspeito corria para o quarto, onde escondeu embaixo do colchão uma sacola com parte do dinheiro. O restante do dinheiro estava em uma gaveta de uma escrivaninha.

Todos foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade, onde ocorreu a prisão em flagrante.