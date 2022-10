Evento, que entrou em hiato devido a pandemia, retornou no último dia 28 e continua até dia 9 de outubro

A 53ª edição da Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Resende, a festa popular mais aguardada da Região Fluminense já começou! Com uma programação repleta de artistas de repercussão nacional e muita diversão e entretenimento para toda a família, o evento, que tem entrada franca, se estende até o dia 9 de outubro.

A maior festa popular da região, em comemoração aos 221 anos da cidade, visa reunir apresentações de todos os estilos musicais, atividades culturais, comidas típicas, feira de produtos e negócios e torneio leiteiro, dentre outros atrativos, em um espaço aberto ao público. Toda a estrutura atenderá público a partir de 18h, nos dias de semana, e a partir de 10h, nos finais de semana, após dois anos de hiato devido a pandemia de Covid-19. A exposição conta com parque de diversões para o público infantil e todas as idades que ainda se arriscam nos brinquedos de maior adrenalina.

Praça de Alimentação – A 53ª Exapicor (Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Resende) possui um grande espaço gastronômico, na Área de Exposições da cidade. Até o dia 9 de outubro, o público poderá experimentar diversas culinárias e abastecer a energia na praça de alimentação. São oferecidas barracas de comidas típicas e de bebidas.

As tendas de gastronomia são distribuídas estrategicamente, buscando disponibilizar os serviços em diversos setores do festejo, com acessibilidade para todos. Parte da praça de alimentação é esquematizada na rua principal dentro da Área de Exposições, entrada da festa, enquanto a outra fica mais próxima ao Parque de Diversões. Além da praça, existem alternativas gastronômicas nos estandes dentro do pavilhão, que poderão ser saboreadas com estrutura confortável.

Quem comparecer à Exapicor, poderá se deliciar com as tradicionais opções da festa, tais como: hot dog; churrasquinho; milho verde; crepes de vários sabores; bebidas; doces; e tortas e salgados, entre outros. Também vão estar disponíveis food trucks com sanduíches artesanais e carrinhos de churros, pipoca e algodão doce. A intenção é levar variedades, visando agradar todos os paladares. A praça de alimentação funcionará a partir de 18h, nos dias de semana, e a partir de 10h, nos finais de semana.

Palco Principal – A primeira semana do evento, de 28 a 30 de setembro, a Área de

Exposições recebeu a dupla de sertanejo ‘Léo e Raphael’, o cantor e compositor Wesley Safadão e também a dupla sertaneja ‘Zé Neto e Cristiano’, que encerrou a semana de shows com grandes hits e sucesso de público.

Na segunda semana da festa, o cronograma seguirá com o grupo gospel Kemuel, na quinta-feira, dia 6 de outubro. Na sexta-feira, 7, será a vez do tão esperado show do cantor Belo. No sábado, dia 8, mais um show de repercussão irá marcar o evento com os clássicos de Marcelo Falcão. Para fechar com chave de ouro, no domingo, dia 9, a famosa dupla

Barões da Pisadinha, contagiará o público com seus maiores sucessos.

Shows Regionais – Além de trazer diversas atrações de repercussão nacional, com artistas de grande prestígio, a Exapicor também dá a oportunidade a artistas e grupos da região. Os shows no Palco Resende acontecem sempre antes e depois das atrações principais durante todos os dias, para não deixar ninguém parado. Neste ano, serão 17 shows regionais com os mais variados estilos musicais, como pagode, pop rock, samba, forró e sertanejo, entre outros.

Os talentos locais começaram a se apresentar na festa na quarta-feira, 28, dia de abertura da Exapicor, até o dia 30 de setembro. Subiram ao palco: a dupla ‘Rapha e Vini’, ‘Zé Vithor e Cuiabá’, Project Jem, Digs MC, Clandestinos, Duda Paiva e ‘Marcio Henrique e Gabriel’.

No dia 7 de outubro, sexta-feira, vão se apresentar: PC Alves, Kadu Silva e Paulo Toró e Vinicim, Pedrão e Pedro Jr. no projeto ‘Em Uma Só Voz’. Após o show de Marcelo Falcão, o público poderá se divertir com Banda Ordinária (convida Erik Fabiano), On the Route e, às 2h30, o Projeto Rock na Veia (Sr Gouveia + Raphael Garrido, Beto Olliveira, Silas Ponce, Erik Fabiano) subirá ao palco secundário. No domingo, às 21h30 a animação ficará por conta dos ‘Brabos do Forró’ e às 22h30, a dupla ‘Yolanda e Rafaella’. Depois, às 02h, o som será do grupo regional do ‘Nosso Lema’ para o desfecho da festa.

Atrações Infantis – No dia 29 de setembro, a 53ª Exapicor preparou atividades especiais para o público infantil. Para comemorar o aniversário do município, a programação começou cedo! Às 16h no Palco Resende, recebemos uma animação infantil com personagens da TV, brincadeiras e pintura facial. No dia 01 de outubro, os pequenos munícipes se divertiram e brincaram com os super-heróis, na Área de Exposições.

Nesta semana, nos dias 8 e 9 de outubro, o Palco Resende receberá atrações como: peça teatral ‘Peter Pan’, do programa Diversão em Cena da ArcelorMittal e o musical infantil ‘Águas em Cena: Uma Expedição pela Cidade’, realizado pela concessionária Água das Agulhas Negras. As atrações são verdadeiros fenômenos de muito sucesso entre a criançada e prometem reunir os pequenos nas tardes de festa.

Dia 8 – Teatro Infantil – Diversão em Cena ArcelorMittal – Peter Pan às 18h

Dia 9 – Sessão de fotos – Turma da Mônica às 15h

– Musical Infantil – Uma Expedição pela Cidade às 18h

Parque de Diversões – Para garantir a diversão de toda a família na Exapicor, o Parque de Diversões desta edição conta com novidades. Para aqueles que gostam de fortes emoções, preparem-se para adrenalizar na Montanha-Russa com Looping, que saiu direto do Rock in Rio para a Exapicor.

Outro destaque é a roda gigante Celebration Wheel com seus 22 metros de altura e será o ponto de encontro de toda a família e também aos casais apaixonados. Pensando em acessibilidade, a atração conta com uma gôndola especial para transportar portadores de mobilidade reduzida e um acompanhante por vez.

O Kangoo, grande sucesso na Europa, também tem presença confirmada com saltos de até seis metros de altura e que proporcionam o famoso friozinho na barriga. Para completar o mix de atrações, o parque também estará com a montanha-russa familiar Happy Mountain, onde crianças e adultos podem se divertir entre curvas, subidas e descidas a bordo da simpática centopeia.

Outras atrações – muitas já consagradas pelo público e que não podem faltar: o Kamikaze, casa maluca Magic Circus, o trem fantasma Drácula & Cia, a autopista KABOOM – Bumper Cars (Carrinho de Bate Bate), o Barco Pirat e para as crianças o tradicional Carrossel, os elefantinhos do Flying Dumbo, o circuito Jurassic, o divertido Spin Train, a Mini Pista Retrô e muitas outras atrações.

Dias de semana – Abertura às 18h

Finais de semana – Abertura às 14h

Espaço Cultural ‘Casa das Águas’ – Promovido através de uma parceria com a concessionária Águas das Agulhas Negras e a Casa da Cultura Macedo Miranda, a Exapicor contará com um espaço cultural denominado “Casa das Águas – Cultura e

Sustentabilidade”. O espaço vai abrigar exposições da Concessionária e da Casa da Cultura e contará com uma programação musical exclusiva.

Haverá neste ambiente uma imersão educativa e ações de conscientização. Uma das atrações é o ‘Olhar Ambiental 360’, uma dupla jornada em realidade virtual pelas Estações de Tratamento de Água e Esgoto do município. O espaço ainda conta com bebedouro gratuito, experiência laboratorial e a demonstração dos projetos socioambientais realizados pela concessionária.

Programação musical:

Dia 8

Espaço Musical Claudia Ramos às 14h

Coral VOZES DO SAGRADO às 15h

Centro Musical ACORDE Z às15h30

ESCOLA DAS ARTES CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA 16:20h

TENDA AUTORAL com: Laura Carvalho, Yasmin Silveira,Thiago Zaidan, Gabriel Lopes às 17h20

Banda Catadores de Sol às 18h10

Grupo de choro “NÓS NAS CORDAS” às 19h

Dia 9

BATALHA DA GROTA às 14h

Batalha de rimas com bboys e mc´s da região

Grupo de dança ESSÊNCIA DANCE às 19h30

Torneio Leiteiro – A Exapicor 2022 está chegando com uma extensa e variada lista de atrações. E não poderia faltar uma das mais tradicionais competições agropecuárias de Resende, o Torneio Leiteiro da Exapicor, que vai reunir pecuaristas da região a partir do dia 6 de outubro. O concurso promete mobilizar os produtores locais e se estenderá até o último dia da festa, domingo, 9 de outubro.

O objetivo da competição é fomentar a produção leiteira no município, reunindo vacas e novilhas sem restrição de raças, em duas ordenhas diárias, além de esgota e pré-esgota, todas no horário das 8h ou às 20h. No total, a previsão é que aproximadamente 24 animais participem da competição este ano, respeitando o número considerado ideal para que as vacas e novilhas possam ficar adequadamente instaladas no local.

Conforme as regras, os proprietários das grandes campeãs em cada uma das quatro categorias receberão, além de troféu, a quantia de R$ 1.300. Já o segundo colocado ficará com a quantia de R$ 700, enquanto o terceiro colocado recebe R$ 500.

Dia 6 – Pré-esgota às 20h

Dia 7 – Esgota às 8h/1ª Ordenha às 20h

Dia 8 – 2ª Ordenha às 8h/3ª Ordenha às 20h

Dia 9 – 4ª Ordenha às 8h

Copa de Marcha – Para os amantes de esportes com cavalo, a Exapicor 2022 terá a Primeira Copa de Marcha do núcleo Sul Fluminense do cavalo mangalarga marchador. A competição acontecerá no dia 08 de outubro, a partir das 9h, nas categorias égua marcha picada, cavalo marcha picada, égua marcha batida, cavalo marcha batida, cavalo castrado e social. Os animais concorrem entre júnior, jovem, cavalo/égua, adulto e sênior. Mais informações pelo telefone (24) 99320-2500.

Feira de Artesanato – Para valorizar os artistas locais, a 53ª Exapicor irá reunir 65 artesãos do município expondo produtos que vão desde móveis artesanais à bijuterias. A feira começa no dia 28 de setembro e segue até o último dia de festa, 09 de outubro. Nos dias de semana, a feira abre às 18h e segue até meia noite. Sábados e domingos a população poderá aproveitar a exposição dos produtos de 10h à meia noite. Haverá a exposição móveis artesanais, tapeçarias, tricô e crochê, costura criativa, bijuterias, artesanato em vidro, doces, flores, bolsas, entre muitas outras produções.

Feira de Agronegócio – A 53ª edição da Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Resende (Exapicor) está recheada de atrações e não é só para quem quer curtir os grandes nomes que sobem ao palco. Uma das atrações paralelas será a Feira de

Agronegócios da Região das Agulhas Negras, que traz opções de atividades.

Estarão presentes produtores de Resende, Itatiaia, Porto Real, Quatis, Barra do Piraí e Barra Mansa, que poderão comercializar produtos como verduras, laticínios, cachaça, doces, entre outros. A feira será uma grande oportunidade de escoamento e também servirá para familiarizar os visitantes com os produtos feitos na região, fortalecendo, assim, o comércio regional.

Durante o evento, haverá também uma feira de plantas e flores, feita especialmente para os apaixonados por plantas. Este espaço contará com orquidários, que vão expor as espécies mais bonitas e procuradas. A Feira de Agronegócios da Região das Agulhas Negras é desenvolvida em parceria com a Emater Resende.

Além das plantas e flores, a feira também vai contar com mostra de artesanato e oficinas. As atividades disponíveis serão de artesanato, mini jardim, arranjos de flores, plantas, vasos e alimentação alternativa. Qualquer pessoa pode participar e as inscrições devem ser feitas previamente através dos números (24) 3359-4118 ou (24) 99998-5847.

Pavilhão da Educação – A Prefeitura de Resende preparou diversas atividades educacionais que envolvem muita diversão e tecnologia. No estande da Secretaria Municipal de Educação terá um simulador de futebol em realidade virtual com óculos 3D, que irá proporcionar aos participantes um campo em que eles poderão simular pênaltis e um jogo de X-box com um simulador de dança. Além dos jogos interativos, o espaço ainda conta com xadrez e jogo de xadrez adaptado para deficiente visual, dama gigante, lego e cubo mágico, tendo como público-alvo crianças e adolescentes. Quem passar pelo estande poderá conferir ainda um mural interativo, acessado através de um QR Code, para curtir, comentar e postar fotos da visita ao espaço.

06 e 07 de outubro – 15h às 21h

08 e 09 de outubro – 14h às 21h

Segurança – O esquema de segurança da festa terá a atuação da GCM, além de seguranças particulares. Essa força será reforçada com agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que conduzirá o trabalho adotando os protocolos de um evento considerado de grande proporção. Nesta edição, o policiamento conta com o reforço de 10 agentes da cavalaria, número também maior que o da última edição, em 2019. O policiamento montado é um importante reforço para a estratégia de segurança ao lidar com multidões, uma vez que os policiais possuem uma visão privilegiada, podem se locomover com maior rapidez, podem acessar alguns locais que os carros não podem, como becos e terrenos com lama, entre outros benefícios. O objetivo é fazer com que a Exapicor ocorra de maneira tranquila e que os visitantes mais uma vez possam desfrutar da festa em segurança.

Saúde – A festa que já é tradição e uma das maiores da região Sul Fluminense, contará com um suporte profissional na área da saúde para atender às possíveis emergências em todos os dias de festa até o dia 09 de outubro. A estrutura da festa conta com quatro postos de saúde (um a mais da última edição da Exapicor), sendo um com plantão 24 horas. Todas as unidades têm um médico plantonista, enfermeiros, maqueiros e auxiliares de enfermagem. Além disso, a 53ª edição ainda conta com ambulância de remoção simples, equipada para receber os pacientes que, caso necessário, serão encaminhados a uma unidade de saúde especializada.

As quatro unidades estarão posicionadas estrategicamente em extremidades distintas para facilitar o acesso e atender a todos os que necessitem de atendimento.