Drogas apreendidas são incineradas na CSN

Uma grande quantidade de drogas, cerca de 6 toneladas, foram incineradas na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, na tarde de quarta-feira, dia 05.

As drogas, cocaína e maconha, foram escoltadas por equipes da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, do Rio de Janeiro até Volta Redonda, que contaram também com o apoio da Polícia Militar. O combate ao tráfico de drogas, realizado pelas duas instituições, resultou na apreensão de grande parte dos entorpecentes incinerados.

A Polícia Rodoviária Federal é responsável pela maior quantidade de drogas apreendidas no Brasil.