Com o tema de Dia das Crianças, a Feira dos Artesãos realizada no último sábado, 01, atraiu inúmeras famílias em atividades promovidas pela Prefeitura de Pinheiral por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo, (SEMECULT). A feira é realizada mensalmente junto à tradicional Feira dos Agricultores na Praça Luiz Gonzaga, a partir das 8 horas.

Teve área reservada para piquenique e a equipe da Tia Ana Banana que animou a garotada e ainda show com Jefferson Torres e a presença da Kombi do Barão, além de tenda especial para troca de figurinhas da Copa do Mundo-2022.

A diretora de Cultura, Tânia Amorim, falou sobre mais uma edição de sucesso promovida com muito empenho e carinho pela equipe da SEMECULT.

– Neste sábado tivemos uma feira especial voltada para o dia das crianças, nossas artesãs trouxeram produtos temáticos e todas tiveram sucesso em suas vendas. Além das vendas presenciais, várias delas pegaram encomendas de seus produtos para serem entregues aos seus clientes. A feira está sendo bem promissora e a cada dia recebemos cadastro de novos artistas de nossa cidade – disse a diretora.