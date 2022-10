Um homem ainda não identificado morreu, após pular no Rio Paraíba do Sul e bater com a cabeça em uma pedra. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira, próximo à Avenida Euclides Guimarães Cotia, no bairro Polastri, em Quatis.

A vítima foi retirada do rio por pessoas que passavam pelo local. Quando o corpo de bombeiros chegou, o homem já estava morto.

O caso foi registrado na Delegacia de polícia de Porto Real.