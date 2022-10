Leandro Discreto acompanhou competição da modalidade nos Jogos Estudantis de Volta Redonda e conheceu instalações esportivas do município

Nesta quinta-feira, dia 6, os Jogos Estudantis de Volta Redonda (Jevre) 2022, promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), contaram com a participação do atleta da seleção brasileira de Basquete 3×3, Leandro Souza de Lima, mais conhecido como Leandro Discreto. Na parte da tarde, ele acompanhou a competição da categoria Sub-17 da modalidade, realizada na Arena Sesc+Esporte, instalada no Shopping Park Sul, no bairro São Geraldo. Leandro participou da apresentação antes dos jogos e da entrega de prêmios aos vencedores.

Leandro Discreto conta que a parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Sesc (Serviço Social do Comércio) proporciona a divulgação da modalidade na região, mostrando o que é o esporte e como ele está crescendo.

“É uma ótima oportunidade para a gente poder falar mais do esporte, muita gente não conhece essa modalidade que tem um potencial muito grande, tanto a nível escolar quanto a nível social. A gente sofreu um impacto muito grande no esporte em geral devido à pandemia, e o Basquete 3×3 vem como um esporte adaptado, mais inclusivo, com grandes possibilidades de ser impulsionado”, explicou Leandro.

Mais cedo, a convite da Smel, o atleta visitou o Parque Aquático Municipal, na Ilha São João, e a Arena Esportiva do bairro Voldac, onde estavam sendo realizadas competições de atletismo e de cabo de guerra do Jevre. Acompanhado da secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, o atleta elogiou a estrutura esportiva do município.

“São maravilhosas, lugares bem amplos e que estão sendo muito bem aproveitados nesses jogos estudantis. Isso prova que a gente tem um potencial muito grande para usar essas instalações, que são de nível internacional, para incentivar mais o esporte. E a gente tem condições de fazer isso através do basquete, e com certeza através de outras modalidades também. Está sendo feito um trabalho muito importante na base, que é onde isso realmente vai, com o tempo, se tornar algo mais profissional”, afirmou Leandro.

A secretária Rose Vilela agradeceu a visita e a participação do atleta, e reforçou a importância da parceria com instituições e esportistas a nível nacional, para desenvolver ainda mais a prática esportiva no município e na região.

“A presença do Leandro aqui hoje motiva muitos desses jovens que estão participando do Jevre e que podem se tornar futuros campeões. O Sesc também vendo sendo um parceiro na realização dos jogos estudantis. E buscamos oferecer a melhor estrutura possível, projetos esportivos de várias modalidades, para que a população seja incentivada a praticar esporte e tenha mais qualidade de vida, e o melhor: de graça”, destacou a secretária.

Volta Redonda, uma referência no esporte

Depois de conhecer as instalações esportivas, o atleta Leandro Discreto se encontrou com o prefeito Antonio Francisco Neto, no gabinete do Palácio 17 de Julho, no Aterrado.

“Volta Redonda sempre foi referência no esporte, como o nosso Thiago Pereira, fera da natação. Este ano conseguimos retomar eventos importantes como os Jogos Paralímpicos, o Jevre e no fim do ano, a Olimpede. Isso mostra o quanto o esporte é prioridade em nosso governo”, lembrou o prefeito Neto.

Durante toda a competição, o Jevre vai reunir mais de 2 mil atletas de 39 escolas das redes municipal, estadual e federal. São 24 modalidades esportivas com a estreia das disputas de Skate (street), Ginástica Rítmica e Ginástica de Trampolim. Também estão sendo disputadas competições de Atletismo; Badminton; Basquetebol; Cabo de Guerra; Câmbio; Futebol Society; Futsal; Ginástica Artística; Handebol; Judô; Karatê; Natação; Queimada; Taekwondo; Tênis de Campo; Tênis de Mesa; Vôlei de Praia; Voleibol; e Xadrez.

Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR